Епіфаній освятив храм у Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Предстоятель Української православної церкви Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив храм у Рівному. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні освятив нижній храм Соборного комплексу на честь великомучениці Катерини у Рівному. Кожен новий храм — це ще одна цеглинка у розбудові нашої єдиної Помісної Української Православної Церкви. Громада, що будує храм власними силами вже понад сім років, стала прикладом того, як згуртованість парафіян дозволяє досягнути мети", - написав Митрополит.
Нагадаємо, Митрополит Епіфаній подарував військовим ВМС ЗС України ікону.
Як повідомляв УНН, Посол Великої Британії та Епіфаній записали спільне привітання до Дня вишиванки.