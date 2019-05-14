Митрополит Епіфаній подарував військовим ВМС ЗС України ікону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Маріуполі предстоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Блаженніший Епіфаній подарував військовослужбовцям ВМС ЗС України освячену ікону. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку Командування морської піхоти ВМС ЗСУ у Facebook.
“У Маріуполі предстоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Блаженніший Епіфаній під час свого візиту — подарував військовослужбовцям ВМС ЗС України освячену ікону, а також провів заупокійну літію за загиблими українськими воїнами”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Предстоятель Української Православної Церкви (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що теми гендера і ЛГБТ нав’язані українському суспільству Заходом.