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Митрополит Епіфаній подарував військовим ВМС ЗС України ікону

Митрополит Епіфаній подарував військовим ВМС ЗС України ікону

Київ • УНН

 • 9033 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. У Маріуполі предстоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Блаженніший Епіфаній подарував військовослужбовцям ВМС ЗС України освячену ікону. Про це УНН повідомляє з посиланням на сторінку Командування морської піхоти ВМС ЗСУ у Facebook.

“У Маріуполі предстоятель Православної церкви України митрополит Київський та всієї України Блаженніший Епіфаній під час свого візиту — подарував військовослужбовцям ВМС ЗС України освячену ікону, а також провів заупокійну літію за загиблими українськими воїнами”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Предстоятель Української Православної Церкви (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що теми гендера і ЛГБТ нав’язані українському суспільству Заходом.

Українські Національні Новини

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