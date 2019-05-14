Митрополит Епифаний подарил военным ВМС ВС Украины икону
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Мариуполе предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Епифаний подарил военнослужащим ВМС ВС Украины освященную икону. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу Командование морской пехоты ВМС ВСУ в Facebook.
“В Мариуполе предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Блаженнейший Епифаний во время своего визита — подарил военнослужащим ВМС ВС Украины освященную икону, а также провел заупокойную литию по погибшим украинским воинам”, — говорится в сообщении.
Напомним, Предстоятель Украинской Православной Церкви (ПЦУ) Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает, что темы гендера и ЛГБТ навязанные украинскому обществу Западом.