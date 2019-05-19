Епифаний освятил храм в Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил храм в Ровно. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня освятил нижний храм Соборного комплекса в честь великомученицы Екатерины в Ровно. Каждый новый храм - это еще один кирпичик в развитии нашей единой Поместной Украинской Православной Церкви. Общество, которое строит храм собственными силами уже более семи лет, стало примером того, как сплоченность прихожан позволяет достичь цели", - написал Митрополит.
Напомним, Митрополит Епифаний подарил военным ВМС ВС Украины икону.
Как сообщал УНН, Посол Великобритании и Епифаний записали совместное поздравление ко Дню вышиванки.