Епідемія коронавірусу: ВООЗ 30 січня вирішить, чи оголошувати НС через спалах пневмонії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Комітет Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) проведе 30 січня в Женеві засідання, на якому прийме рішення про те, чи потрібно оголошувати міжнародний режим надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусу 2019-nCoV в Китаї. Про це повідомила в середу штаб-квартира ВООЗ, передає УНН.
“Комітет представить рекомендацію генеральному директору ВООЗ про те, чи є цей спалах надзвичайною ситуацією, що викликає міжнародну стурбованість”, — йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, 15 фахівців в сфері інфекційних захворювань, що входять до комітету і шість радників висловлять також думку про те, які заходи слід вжити для боротьби з пневмонією, викликаною 2019-nCoV. Рішення генерального директора ВООЗ за підсумками засідання комітету і пропозиції експертів будуть опубліковані на сайті організації.
Попереднє засідання комітету з НС з цього питання відбулося в Женеві 22-23 січня. ВООЗ утрималася тоді від оголошення міжнародного режиму НС у зв’язку зі спалахом в КНР пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу. Загрозу поширення хвороби в Китаї в організації розцінили як “дуже високу”, а небезпеку її поширення в регіоні і світі як “високу”.
Нагадаємо, перший випадок зараження зафіксовано у Фінляндії.