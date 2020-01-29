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Эпидемия коронавируса: ВОЗ 30 января решит, объявлять ли ЧС из-за вспышки пневмонии

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проведет 30 января в Женеве заседание, на котором примет решение о том, нужно ли объявлять международный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае. Об этом сообщила в среду штаб-квартира ВОЗ, передает УНН.

Эпидемия коронавируса: ВОЗ 30 января решит, объявлять ли ЧС из-за вспышки пневмонии

“Комитет представит рекомендацию генеральному директору ВОЗ о том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную озабоченность”, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что входящие в комитет 15 специалистов в сфере инфекционных заболеваний и шесть советников выскажут также мнение о том, какие меры следует принять для борьбы с пневмонией, вызванной 2019-nCoV. Решение генерального директора ВОЗ по итогам заседания комитета и предложения экспертов будут опубликованы на сайте организации.

Предыдущее заседание комитета по ЧС по данному вопросу состоялось в Женеве 22-23 января. ВОЗ воздержалась тогда от объявления международного режима ЧС в связи со вспышкой в КНР пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Угрозу распространения болезни в Китае в организации расценили как “очень высокую”, а опасность ее распространения в регионе и мире как “высокую”.

Напомним, первый случай заражения зафиксирован в Финляндии.

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