Епідемія коронавірусу: в Японії зафіксований третій випадок зараження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Третій випадок зараження новим типом коронавірусу 2019-nCoV зафіксований в Японії. Про це в суботу оголосило японське міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту, передає УНН з посиланням на видання The Japan Times.
Відзначається, що третім людиною, яка заразилася, стала китайська туристка, яка приїхала з Ухань 18 січня. Раніше в Японії з новим типом коронавируса вже були госпіталізовані двоє приїжджих з КНР.
Варто зазначити, що влада Китаю 31 грудня 2019 року інформувала Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) про спалах пневмонії невідомого типу в Ухані — великому торгово-промисловому центрі з населенням понад 11 млн осіб. Збудник хвороби — коронавірус 2019-nCoV — був встановлений 7 січня. Коронавірус 2019-nCoV також вже виявлено у В’єтнамі, Республіці Корея, США, Сінгапурі. 23 січня ВООЗ утрималася від оголошення режиму міжнародної надзвичайної ситуації у зв’язку зі спалахом пневмонії нового типу в Китаї.
Додамо, Китай за шість днів побудує лікарню для лікування заражених.