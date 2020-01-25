Эпидемия коронавируса: в Японии зафиксирован третий случай заражения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Третий случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксирован в Японии. Об этом в субботу объявило японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния, передает УНН со ссылкой на издание The Japan Times.
Отмечается, что третьим заразившимся человеком стала китайская туристка, приехавшая из Уханя 18 января. Ранее в Японии с новым типом коронавируса уже были госпитализированы двое приезжих из КНР.
Стоит отметить, что власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV — был установлен 7 января. Коронавирус 2019-nCoV также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. 23 января ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии нового типа в Китае.
Добавим, Китай за шесть дней построит больницу для лечения зараженных.