Епідемія коронавірусу: у Росії виявлено перші два випадки зараження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У Росії виявлено перші двоє людей, заражені коронавірусом, обидва є громадянами Китаю, пише УНН з посиланням на слова віце-прем’єра Російської Федерації Тетяни Голікової, які цитує федеральне агентство ТАСС.
“Службами Роспотребнадзора на території РФ виявлено двоє хворих новою інфекцією коронавірусу — в Забайкальському краї і Тюменській області. Вони знаходяться під жорстким спостереження, ізольовані, їм надається необхідна допомога. Обидва громадяни Китаю”, — заявила російський віце-прем’єр Голікова.
Вона додала, що російський уряд почне евакуацію громадян Росії з Китаю.
“Ми починаємо евакуацію наших громадян з Уханя і (провінції) Хубей. До кінця дня сьогодні ми з’ясуємо, скільки громадян там знаходяться, за попередніми даними, в Ухані знаходяться 300 осіб, в провінції Хубей — 341”, — сказала вона.
Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.
У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.