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Эпидемия коронавируса: в России выявлено первые два случая заражения

Киев • УНН

 • 18217 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В России обнаружены первые два человека, зараженные коронавирусом, оба являются гражданами Китая, пишет УНН со ссылкой на слова вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой, которые цитирует федеральное агентство ТАСС.

Эпидемия коронавируса: в России выявлено первые два случая заражения

“Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса — в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдение, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая”, — заявила российский вице-премьер Голикова.

Она добавила, что российское правительство начнет эвакуацию граждан России из Китая.

“Мы начинаем эвакуацию наших граждан из Уханя и (провинции) Хубэй. До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находятся, по предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй — 341”, — сказала она.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны мира готовиться противодействия новому виду коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.

В ВОЗ обеспокоены тем, что многие страны мира остаются неподготовленными к коронавирусу, и призывают немедленно принять все необходимые меры для обеспечения противодействия распространению вируса. В частности, в ВОЗ просят обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке коронавируса. Также все государства, включая те, кто еще не пострадал от нового вируса, должны выделить ресурсы для выявления и предотвращения вируса, а также для спасения больных.

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