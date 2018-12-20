Епідемія грипу вирує у дев'яти областях
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Захворюваність на грип та ГРВІ загалом по Україні на 50-му тижні 2018 року на 6,7% перевищувала епідемічний поріг. Епідемією охоплено вже 9 областей. Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.
“За даними рутинного епіднагляду, протягом 50-го тижня 2018 року (10.12.2018–16.12.2018) на грип та ГРВІ захворіло 213 084 особи, 66,5% з яких — діти віком до 17 років”, — йдеться у повідомленні.
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Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих і дітей віком до 17 років зріс на 7,2% та 3,6% відповідно і склав 553,5 на 100 тисяч населення.
Епідемічні пороги перевищено у дев’яти областях:
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- Донецька, Житомирська, Київська, Луганська, Одеська, Харківська та Чернігівська — менше ≤25%,
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- Сумська та Хмельницька — більше ≥25%.
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Загалом по Україні захворюваність на 6,7% перевищувала епідемічний поріг. Також у країні зафіксовано середню інтенсивність епідемічної активності грипу та регіональне географічне поширення.
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Крім того, було зареєстровано два летальні випадки серед осіб із групи медичного ризику, що підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції: у першому випадку визначено вірус грипу типу А(H3N2), у другому — коронавірус.
За результатами лабораторного обстеження методом ПЛР 129 зразків матеріалів у 17,1% отримано позитивні на грип результати, у циркуляції переважає вірус грипу А(H3N2) - "сінгапурський".
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Із початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 138 261 особу.
За даними дозорного епіднагляду, за тиждень зареєстровано 54 випадки грипоподібного захворювання (40,7% лабораторно обстежено, в одному випадку визначено вірус грипу типу А не субтипований) і 88 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (35,2% лабораторно обстежено, у шести випадках визначено віруси грипу типу А).
Як повідомляв УНН, на 48-му тижні (26 листопада-2 грудня) померла від грипу жителька Харкова 2009 року народження. Це сталось 1 грудня. У її інфекційному матеріалі було виділено РНК вірусу грипу А H3N2 сезонний.
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У Харківському лабораторному центрі МОЗ України заявили, що померла 9-річна дівчинка не була щеплена. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
Зазначимо, що 13 грудня у МОЗ заявили про початок епідемії грипу в Україні.