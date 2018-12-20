Эпидемия гриппа свирепствует в девяти областях

“По данным рутинного эпиднадзора, в течение 50-й недели 2018 года (10.12.2018-16.12.2018) гриппом и ОРВИ заболело 213 084 человека, 66,5% из которых — дети до 17 лет”, — говорится в сообщении.

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По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет вырос на 7,2% и 3,6% соответственно и составил 553,5 на 100 тысяч населения.

Эпидемические пороги превышены в девяти областях:



Донецкая, Житомирская, Киевская, Луганская, Одесская, Харьковская и Черниговская — меньше ≤25%,



Сумская и Хмельницкая — более ≥25%.



В целом по Украине заболеваемость на 6,7% превышала эпидемический порог. Также в стране зафиксирована средняя интенсивность эпидемической активности гриппа и региональное географическое распространение.

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Кроме того, было зарегистрировано два летальных случая среди лиц из группы медицинского риска, что подтверждено методом полимеразной цепной реакции: в первом случае определен вирус гриппа типа А (H3N2), во втором — коронавирус.

По результатам лабораторного обследования методом ПЦР 129 образцов материалов в 17,1% получены положительные гриппом результаты, в циркуляции преобладает вирус гриппа А (H3N2) — “сингапурский”.

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С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинированы 138 261 человек.

По данным дозорного эпиднадзора за неделю зарегистрировано 54 случая гриппоподобного заболевания (40,7% лабораторно обследовано, в одном случае определено вирус гриппа типа А несубтипированный) и 88 случаев тяжелой острой респираторной инфекции (35,2% лабораторно обследовано, в шести случаях определены вирусы гриппа типа А).

Как сообщал УНН, на 48-й неделе (26 ноября-2 декабря) умерла от гриппа жительница Харькова 2009 рождения. Это произошло 1 декабря. В ее инфекционном материале была выделена РНК вирус гриппа А H3N2 сезонный.

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В Харьковском лабораторном центре МЗ Украины заявили, что умерла 9-летняя девочка не была привита. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Отметим, что 13 декабря в Минздраве заявили о начале эпидемии гриппа в Украине.