Енергосистема України працює без п’яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Станом на 22 травня в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 71-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 77-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 65-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 3 Южно-Української АЕС 7-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 179-а доба середнього планового ремонту", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, минулої доби, 21 травня, станціями вироблено 207,76 млн кВт-г електроенергії.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 3 900 МВт, РАЕС — 2 750 МВт, ЮУАЕС — 970 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
В “Енергоатомі” додали, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної галузі наполягатиме на запуску ринку електричної енергії в Україні вже з 1 липня.