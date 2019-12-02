Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 272,42 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"2 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків", - вказали у компанії.
Зокрема:
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- На енергоблоці №1 Запорізької АЕС 67-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 373-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 550 МВт, РАЕС – 2 870 МВт, ЮУАЕС – 2 860 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
"Минулої доби, 1 грудня, станціями вироблено 272,42 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 11,46 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 29 листопада до енергомережі підключили енергоблок №3 Южно-Української АЕС.