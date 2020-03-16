Енергосистема України працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 240,40 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"15 березня атомними станціями вироблено 240,40 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 13,44 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 16 березня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 88-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 85-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 2-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 478-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 845 МВт, РАЕС – 2 320 МВт, ЮУАЕС – 2 810 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 12 березня АЕС вироблено 247,06 млн кВт-г електроенергії.