Енергосистема України досі працює без чотирьох атомних блоків

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 214,51 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"7 квітня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема:

  • На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 110-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 107-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 24-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 500-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 450 МВт, РАЕС – 2 135 МВт, ЮУАЕС – 2 300 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

"Минулої доби, 6 квітня, станціями вироблено 214,51 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 23,52 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

Нагадаємо, 5 квітня АЕС вироблено 216,80 млн кВт-г електроенергії.

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