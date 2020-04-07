Энергосистема Украины до сих пор работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 214,51 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"7 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков", - говорится в сообщении.
В частности:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 110-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 107-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 24-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 500-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 450 МВт, РАЭС - 2135 МВт, ЮУАЭС - 2 300 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
"За прошедшие сутки, 6 апреля, станциями выработано 214,51 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 23,52 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.
Напомним, 5 апреля АЭС выработано 216,80 млн кВт-ч электроэнергии.