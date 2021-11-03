Емігрантка з України перемогла на виборах до міської ради Нью-Йорка: що відомо

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За даними ЗМІ, Інна Верніков родом з Чернівців. У США вона переїхала разом з батьками в 12-річному віці, де стала адвокатом. Після 8-річної адвокатської практики жінка вирішила спробувати себе в місцевій політиці.

Верніков - представниця Республіканської партії в США. На минулих виборах голосувала за Дональда Трампа.

"Головне - це зміни, які я зможу впровадити в місті... Я роблю це, тому що люблю цю країну і вдячна за те, що вона нам дає. Також, як емігрантку, мене хвилює те, що, як я бачу, відбувається з країною", - наголосила жінка.