Эмигрантка из Украины победила на выборах в городской совет Нью-Йорка: что известно

Детали

По данным СМИ, Инна Верников родом из Черновцов. В США она переехала вместе с родителями в 12-летнем возрасте, где стала адвокатом. После 8-летней адвокатской практики женщина решила попробовать себя в местной политике.

Верников - представительница Республиканской партии в США. На прошлых выборах голосовала за Дональда Трампа.

"Главное - это изменения, которые я смогу внедрить в городе. Я делаю это, потому что люблю эту страну и благодарна за то, что она нам дает. Также, как эмигрантку, меня волнует то, что, как я вижу, происходит со страной", - подчеркнула женщина.