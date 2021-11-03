Эмигрантка из Украины победила на выборах в городской совет Нью-Йорка: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Инна Верников - эмигрантка из Украины победила на выборах в Нью-Йорке. Как сообщает "Голос Америки", женщина прошла в городской совет, передает УНН.
Детали
По данным СМИ, Инна Верников родом из Черновцов. В США она переехала вместе с родителями в 12-летнем возрасте, где стала адвокатом. После 8-летней адвокатской практики женщина решила попробовать себя в местной политике.
Верников - представительница Республиканской партии в США. На прошлых выборах голосовала за Дональда Трампа.
"Главное - это изменения, которые я смогу внедрить в городе. Я делаю это, потому что люблю эту страну и благодарна за то, что она нам дает. Также, как эмигрантку, меня волнует то, что, как я вижу, происходит со страной", - подчеркнула женщина.