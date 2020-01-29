"Ембарго" ЄС змушує українських виробників курятини розвернутися у бік СНД

"Сьогодні усі українські експортери, які працювали на Європу, розвернулися на 180 градусів і дивляться на країни СНД, тобто Азербайджан, Таджикистан, Туркменістан", - розповів він.

Птахокомплекс "Губин" - один із українських постачальників курятини в ЄС, розповів Гойчук.

"У залежності від того, як у подальшому вирішуватиметься питання, ми не виключаємо диверсифікацію ринків збуту нашої продукції", - додав він.

Гойчук також поінформував, що за 10 днів у Брюсселі відбудеться засідання комітету харчової промисловості ЄС.

Європейці можуть піти двома шляхами - повністю зняти заборону, або лишити її в дії лише на Вінниччині.

"Як би там не було, не думаю, що українські експортери збуватимуть надлишок продукту на внутрішній ринок. Він піде у інші країни, і тому різкого зниження ціни на продукт в Україні ані наша компанія, ані ще один експортер - "МХП", не прогнозуємо", - додав Гойчук.

Нагадаємо, дозвіл на експорт курятини в ЄС мали три національні виробники: МХП, Агромарс та Губин.

Раніше УНН повідомляв, що Євросоюз обмежив ввезення української курятини через спалах пташиного грипу, який було зафіксовано 18 січня на території ПП “Хутір”, що на Вінниччині і який, ймовірно, прийшов до нас з ЄС.

У “Союзі птахівників” вважають, що реакція європейців на спалах пташиного грипу в Україні могла бути, однак не така жорстка.

Річ у тім, що ПП “Хутір” курятину за кордон ніколи не поставляло. Однак рішення ЄС торкнулося усіх українських експортерів продукту, які скрупульозно захищають своє виробництво від подібних інфекцій. Про відсутність ризику пташиного грипу на підприємствах одразу ж заявив найбільший український виробник і експортер курятини МХП.

Проте, ЄС, порушуючи попередні домовленості, заборонив ввіз м’яса птиці не точково, а з усієї України.

У Міністерстві економічного розвитку повідомили про термінові консультації з ЄС. Водночас у Держпродспоживслужбі заявили про відстуність нових спалахів та сподівання на відновлення поставок у ЄС найближчим часом.

Експерти, в свою чергу, розцінюють дії ЄС як елемент конкурентної війни та разом з тим заспокоюють: надлишок української курятини не залишиться на внутрішньому ринку, а буде направлений на інші ринку збуту, а це близько 80 країн світу. Тож ані цінових коливань, ані негативного впливу на збут інших м’ясних продуктів - свинини та яловичини - очікувати не варто.