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"Эмбарго" ЕС заставляет украинских производителей курятины развернуться в сторону СНГ

Киев • УНН

 • 27954 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Запрет ЕС на ввоз украинской курятины заставляет украинских экспортеров диверсифицировать рынки сбыта своей продукции. Речь идет, в первую очередь, о странах СНГ. Об этом в комментарии УНН рассказал коммерческий директор птицекомплекса "Губин" Богдан Гойчук.

"Эмбарго" ЕС заставляет украинских производителей курятины развернуться в сторону СНГ

"Сегодня все украинские экспортеры, которые работали на Европу, развернулись на 180 градусов и смотрят на страны СНГ, то есть Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан", - рассказал он.

Птицекомплекс "Губин" - один из украинских поставщиков курятины в ЕС, рассказал Гойчук.

"В зависимости от того, как в дальнейшем будет решаться вопрос, мы не исключаем диверсификацию рынков сбыта нашей продукции", - добавил он.

Гойчук также сообщил, что за 10 дней в Брюсселе состоится заседание комитета пищевой промышленности ЕС.

Европейцы могут пойти двумя путями - полностью снять запрет, или оставить его в действии только в Винницкой области.

"Как бы то ни было, не думаю, что украинские экспортеры будут сбывать избыток продукта на внутренний рынок. Он пойдет в другие страны, и поэтому резкого снижения цены на продукт в Украине ни наша компания, ни еще один экспортер - "МХП", не прогнозируем", - добавил Гойчук.

Напомним, разрешение на экспорт курятины в ЕС имеют три национальные производители: МХП, Агромарс и Губин.

Ранее УНН сообщал, что Евросоюз ограничил ввоз украинской курятины из-за вспышки птичьего гриппа, который был зафиксирован 18 января на территории ЧП "Хутор", Винницкой области и который, вероятно, пришел к нам с ЕС.

В "Союзе птицеводов" считают, что реакция европейцев на вспышку птичьего гриппа в Украине могла быть, однако не такая жесткая.

Дело в том, что ЧП "Хутор" курятину за границу никогда не поставляло. Однако решение ЕС коснулось всех украинских экспортеров продукта, которые скрупулезно защищают свое производство от подобных инфекций. Об отсутствии риска птичьего гриппа на предприятиях сразу же заявил крупнейший украинский производитель и экспортер курятины МХП.

Однако, ЕС, нарушая предварительные договоренности, запретил ввоз мяса птицы не точечный, а со всей Украины.

В Министерстве экономического развития сообщили о срочных консультациях с ЕС. В то же время в Госпродпотребслужбе заявили об отсутствии новых вспышек и надежде на возобновление поставок в ЕС в ближайшее время.

Эксперты, в свою очередь, расценивают действия ЕС как элемент конкурентной войны и вместе с тем успокаивают: избыток украинской курятины не останется на внутреннем рынке, а будет направлен на другие рынка сбыта, а это около 80 стран мира. Поэтому ни ценовых колебаний, ни отрицательного влияния на сбыт других мясных продуктов - свинины и говядины - ожидать не стоит.

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