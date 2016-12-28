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Електронну систему оплати за проїзд протестують в Одесі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Одесі планують впровадити європейську модель функціонування громадського транспорту “Єдиний оператор” та електронну систему оплати за проїзд. Про це у УНН повідомили в прес-службі Одеської міської ради.

“Система дозволяє вести облік загального пасажиропотоку і пасажирів пільгової категорії. Така статистика дозволить отримати повний контроль над платежами за проїзд, що надходять, ефективно планувати маршрути і графіки пасажирських перевезень і дозволить визначати конкретну суму компенсації з міського бюджету пільгового проїзду”, — зазначили в департаменті транспорту.

Для пасажирів схема оплати за проїзд буде простою: необхідно придбати одноразовий квиток із QR-кодом або багаторазову картку з можливістю її постійного поповнення. При вході в транспорт “електронний квиток” підноситься до валідатора. Звуковий сигнал сповістить про списані кошти. Якщо автоматичний лічильник пасажирів сповіщає про значне перевищення кількості пасажирів, які знаходяться в транспорті, порівняно з платежами, що надійшли, на лінію виходить контролер. Вже найближчим часом таку електронну систему встановлять на один із трамвайних вагонів та експериментально випробують її в дії.

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