Електронну систему оплати за проїзд протестують в Одесі

“Система дозволяє вести облік загального пасажиропотоку і пасажирів пільгової категорії. Така статистика дозволить отримати повний контроль над платежами за проїзд, що надходять, ефективно планувати маршрути і графіки пасажирських перевезень і дозволить визначати конкретну суму компенсації з міського бюджету пільгового проїзду”, — зазначили в департаменті транспорту.

Для пасажирів схема оплати за проїзд буде простою: необхідно придбати одноразовий квиток із QR-кодом або багаторазову картку з можливістю її постійного поповнення. При вході в транспорт “електронний квиток” підноситься до валідатора. Звуковий сигнал сповістить про списані кошти. Якщо автоматичний лічильник пасажирів сповіщає про значне перевищення кількості пасажирів, які знаходяться в транспорті, порівняно з платежами, що надійшли, на лінію виходить контролер. Вже найближчим часом таку електронну систему встановлять на один із трамвайних вагонів та експериментально випробують її в дії.