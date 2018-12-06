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Електронні реєстри і бази в Україні не достатньо захищені - експерт

Київ • УНН

 • 27665 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Електронні реєстри і бази даних в Україні не достатньо захищені від витоку інформації, тому користувачу слід убезпечувати себе дублюванням документів на паперових носіях. Про це повідомив член громадської ради при Державній адміністрації спеціального зв'язку та захисту інформації, голова правління ГО "Асоціація учасників ринку бездротових мереж передачі даних" Олег Соболєв в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.

Електронні реєстри і бази в Україні не достатньо захищені - експерт

"Коли ввели електронний реєстр нерухомого майна, потім назад повернули паперовий вид, тому що з точки зору безпеки там почались проблеми. Ми перебуваємо тільки на початку шляху, тому, звичайно, натикаємось на граблі. Я був би дуже обережним і дублював усі ці документи (дані, які містяться в електронних базар і реєстрах, паперовими документами – ред.)", - зазначив експерт.

За його словами, Україна доволі швидко рухається у напрямку переходу на електронний документообіг, вводить, зокрема, електронний підпис, різноманітні бази даних, однак у зв'язку із цим виникає багато ризиків. "Через халатність, бюрократію, непрозорості процедури не дуже добре у нас працює система обліку й контролю в державі", - додав експерт.

При цьому він додав, що кіберполіція не може ефективно протистояти загрозам кібер- і хакерських атак на бази даних через законодавчі прогалини.

Нагадаємо, державні підприємства, зокрема об’єкти критичної інфраструктури, абсолютно не готові до протистояння кіберзагрозам, кількість яких збільшується.

Україна втратила від кібератаки вірусу Petya.А близько 0,5% ВВП.

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