Электронные реестры и базы в Украине недостаточно защищены - эксперт

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 85112 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 191858 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 148103 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 213335 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 257230 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215360 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247622 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208525 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 491008 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241628 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
79%
Популярные новости

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

6 апреля, 19:57 • 7436 просмотра

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 4528 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 6844 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 9428 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 12283 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 269159 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 244830 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 330333 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 491008 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 582186 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 34667 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 213335 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 80608 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76902 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82383 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Электронные реестры и базы в Украине недостаточно защищены - эксперт

Киев • УНН

 • 27665 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Электронные реестры и базы данных в Украине недостаточно защищены от утечки информации, поэтому пользователю следует ограждать себя дублированием документов на бумажных носителях. Об этом сообщил член общественного совета при Государственной администрации специальной связи и защиты информации, председатель правления ОО "Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных" Олег Соболев в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.

Электронные реестры и базы в Украине недостаточно защищены - эксперт

"Когда ввели электронный реестр недвижимого имущества, потом обратно вернули бумажный вид, потому что с точки зрения безопасности там начались проблемы. Мы находимся только в начале пути, поэтому, конечно, натыкаемся на грабли. Я был бы очень осторожным и дублировал все эти документы ( данные, содержащиеся в электронных базар и реестрах, бумажными документами - ред.) ", - отметил эксперт.

По его словам, Украина довольно быстро движется в направлении перехода на электронный документооборот, вводит, в частности, электронной подписи, различные базы данных, однако в связи с этим возникает много рисков. "Из-за халатности, бюрократии, непрозрачности процедуры не очень хорошо у нас работает система учета и контроля в государстве", - добавил эксперт.
 
При этом он добавил, что киберполиция не может эффективно противостоять угрозам кибер и хакерских атак на базы данных из-за законодательных пробелов.

Напомним, государственные предприятия, в том числе объекты критической инфраструктуры, совершенно не готовы к противостоянию киберугрозам, количество которых увеличивается.

Украина потеряла от кибератаки вируса Petya.А около 0,5% ВВП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПТехнологии
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40