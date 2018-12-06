Электронные реестры и базы в Украине недостаточно защищены - эксперт

"Когда ввели электронный реестр недвижимого имущества, потом обратно вернули бумажный вид, потому что с точки зрения безопасности там начались проблемы. Мы находимся только в начале пути, поэтому, конечно, натыкаемся на грабли. Я был бы очень осторожным и дублировал все эти документы ( данные, содержащиеся в электронных базар и реестрах, бумажными документами - ред.) ", - отметил эксперт.

По его словам, Украина довольно быстро движется в направлении перехода на электронный документооборот, вводит, в частности, электронной подписи, различные базы данных, однако в связи с этим возникает много рисков. "Из-за халатности, бюрократии, непрозрачности процедуры не очень хорошо у нас работает система учета и контроля в государстве", - добавил эксперт.



При этом он добавил, что киберполиция не может эффективно противостоять угрозам кибер и хакерских атак на базы данных из-за законодательных пробелов.



Напомним, государственные предприятия, в том числе объекты критической инфраструктуры, совершенно не готовы к противостоянию киберугрозам, количество которых увеличивается.



Украина потеряла от кибератаки вируса Petya.А около 0,5% ВВП.