Електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військовослужбовців – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військовослужбовців у військових поліклініках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
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«Навесні Міністерство оборони впровадило у військових поліклініках послугу електронної черги. Записатися на проходження комісії ВЛК та до профільних спеціалістів на конкретну дату і час через електронну чергу можна як у реєстратурі медичного закладу, так і віддалено у начальника медичної служби військової частини («начмед»)», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що протягом останнього місяця майже половина пацієнтів військових поліклінік записалися для проходження ВЛК віддалено і заздалегідь.
«Наразі сервіс розгорнутий у всіх військових поліклініках, де можна пройти амбулаторне ВЛК (без госпіталізації), а найактивніше єЧергою користуються у Києві, Одесі, Дніпрі та Вінниці. Міноборони ставить за мету залучити всіх начальників медичних служб військових частин до користування сервісом для завчасного запису на ВЛК», - зазначається в повідомленні.
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У Міноборони зазначається, що одна з основних переваг – для військових зникає потреба приїздити до поліклініки на 8 ранку та цілий день чекати на прийом до потрібного лікаря.