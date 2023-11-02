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Электронная очередь на ВВК уже доступна для всех военнослужащих - Минобороны

Киев • УНН

 • 144262 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Электронная очередь на ВВК уже доступна для всех военнослужащих в военных поликлиниках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Электронная очередь на ВВК уже доступна для всех военнослужащих - Минобороны

Цитата

«Весной Министерство обороны внедрило в военных поликлиниках услугу электронной очереди. Записаться на прохождение комиссии ВВК и к профильным специалистам на конкретную дату и время через электронную очередь можно как в регистратуре медицинского учреждения, так и удаленно у начальника медицинской службы воинской части («начмед»)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в течение последнего месяца почти половина пациентов военных поликлиник записались для прохождения ВВК удаленно и заранее.

«Сейчас сервис развернут во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторное ВВК (без госпитализации), а активнее всего очередью пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице. Минобороны ставит целью привлечь всех начальников медицинских служб воинских частей к пользованию сервисом для заблаговременной записи на ВВК», - отмечается в сообщении.

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В Минобороны отмечается, что одно из основных преимуществ – для военных исчезает необходимость приезжать в поликлинику на 8 утра и целый день ждать приема к нужному врачу.

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