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Елегія задля миру: Одеська опера представила мистецьку арію в Італії, присвячену другій річниці повномасштабного вторгнення

Київ • УНН

 • 32724 перегляди

Одеський національний театр опери та балету представив концертну програму "ELEGIA PER LA PACE" ("Елегія миру") в Національному парламенті Італії з нагоди другої річниці вторгнення росії в Україну.

Елегія задля миру: Одеська опера представила мистецьку арію в Італії, присвячену другій річниці повномасштабного вторгнення

Одеський національний академічний театр опери та балету представив концертну програму "ELEGIA PER LA PACE" ("Елегія задля миру") в Національному парламенті Італії. Про це пише очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

Концертна програма присвячена другій річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну. Мистецька арія відбулася на запрошення Президента Палати депутатів Національного парламенту Італії Лоренцо Фонтана.

"Солісти опери у супроводі сімфоничного оркестру виконали твори видатного італійського композитора Дж. Пуччіні та українську музичну класику", - пише Кіпер.

Концерт наживо транслювався італійським телеканалом RAI3. За оцінкою італійських медіа ("Stampa Parliament", Rai3, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo та ін.) ця мистецька подія вплинула на подальший розвиток парламентської співпраці, інформує очільник облдержадміністрації.

"Дякуємо Національному парламенту Італії за можливість привернути увагу міжнародної спільноти до нагальних проблем нашої країни і тих сенсів, якими зараз живуть українці", - резюмував він.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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