Британский министр высказалась об устранении Путина, но в правительстве Соединенного Королевства считают это "вопросом русского народа"

Британский министр считает, что Соединенное Королевство должно сотрудничать с НАТО и ее союзниками для победы в Украине и, чтобы "в конце концов" вытеснить российского лидера из Кремля. Однако судя по отзыву спикера премьер-министра Риши Сунака, чиновница пошла немного дальше, чем официальная политика Великобритании.