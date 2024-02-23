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Элегия ради мира: Одесская опера представила художественную арию в Италии, посвященную второй годовщине полномасштабного вторжения

Элегия ради мира: Одесская опера представила художественную арию в Италии, посвященную второй годовщине полномасштабного вторжения

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 17:48  •  9548 просмотра

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Одесский национальный театр оперы и балета представил концертную программу "ELEGIA PER LA PACE" ("Элегия мира") в Национальном парламенте Италии по случаю второй годовщины вторжения россии в Украину.

Одесский национальный академический театр оперы и балета представил концертную программу "ELEGIA PER LA PACE" ("Элегия ради мира") в Национальном парламенте Италии. Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Концертная программа посвящена второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину. Художественная ария состоялась по приглашению Президента Палаты депутатов Национального парламента Италии Лоренцо Фонтана.

"Солисты оперы в сопровождении симфонического оркестра исполнили произведения выдающегося итальянского композитора Дж. Пуччини и украинскую музыкальную классику", - пишет Кипер.

Концерт вживую транслировался итальянским телеканалом RAI3. По оценке итальянских медиа ("Stampa Parliament", Rai3, Associazione Generale Italiana dello Spettacolo и др.) это художественное событие повлияло на дальнейшее развитие парламентского сотрудничества, информирует глава облгосадминистрации.

"Спасибо Национальному парламенту Италии за возможность привлечь внимание международного сообщества к насущным проблемам нашей страны и тем смыслам, которыми сейчас живут украинцы", - резюмировал он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКультура
italiyaИталия
ukrainaУкраина
Елегія задля миру: Одеська опера представила мистецьку арію в Італії, присвячену другій річниці повномасштабного вторгнення
An elegy for peace: Odesa Opera presents an artistic aria in Italy dedicated to the second anniversary of the full-scale invasion
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Элегия ради мира: Одесская опера представила художественную арию в Италии, посвященную второй годовщине полномасштабного вторжения

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