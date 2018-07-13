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El Comercio: екс-генпрокурор Венесуели стверджує, що Уго Чавес помер ще наприкінці 2012 року

El Comercio: екс-генпрокурор Венесуели стверджує, що Уго Чавес помер ще наприкінці 2012 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Колишній президент Венесуели Уго Чавес помер не в березні 2013 року, а кількома місяцями раніше. З таким твердженням в інтерв’ю порталу Punto de Corte виступила екс-генпрокурор південноамериканської країни Луїса Ортега Діас. Після публікації матеріалу сайт порталу перестав бути доступним. Про це повідомляє УНН з посиланням на перуанську газету El Comercio.

“Я була за кордоном 28 грудня (2012 року) і мені подзвонив Дьосдадо (Кабельо) (в даний час — голова Конституційної асамблеї Венесуели) і сказав: „Приїжджай, Чавес помер“, — наводить слова Діас в четвер сайт перуанської газети El Comercio. — Ми купуємо квитки, щоб повернутися до Венесуели, але потім він дзвонить, щоб сказати, що він (Чавес) не помер”. Офіційно про смерть політика було оголошено 5 березня 2013 року.

Ортега Діас була зміщена зі свого посту зі схвалення Конституційної асамблеї (КА) Венесуели на початку серпня 2017 року в рамках розпочатого стосовно неї провадження. Пізніше вона була змушена покинути країну. Будучи генеральним прокурором, Діас відкрито висловлювала незгоду з діями уряду президента Ніколаса Мадуро, зокрема, зі скликанням КА без попереднього референдуму.

Чавес прийшов до влади у Венесуелі в 1999 році. У червні 2011 року кубинські фахівці підтвердили у нього наявність злоякісної пухлини. У Гавані Чавес пройшов курс лікування, переніс кілька операцій, проте не зміг впоратися з хворобою. Саркофаг з його тілом встановлений в Музеї революції в Каракасі.

Як повідомляв УНН, у США заявили, що введуть нові санкції відносно влади Венесуели.

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