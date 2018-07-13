El Comercio: экс-генпрокурор Венесуэлы утверждает, что Уго Чавес умер еще в конце 2012 года
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес умер не в марте 2013 года, а несколькими месяцами ранее. С таким утверждением в интервью порталу Punto de Corte выступила экс-генпрокурор южноамериканской страны Луиса Ортега Диас. После публикации материала сайт портала перестал быть доступным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на перуанскую газету El Comercio.
“Я была за границей 28 декабря (2012 года) и мне позвонил Дьосдадо (Кабельо) (в настоящее время — глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы) и сказал: „Приезжай, Чавес умер“, — приводит слова Диас в четверг сайт перуанской газеты El Comercio. — Мы покупаем билеты, чтобы вернуться в Венесуэлу, но потом он звонит, чтобы сказать, что он (Чавес) не умер”. Официально о кончине политика было объявлено 5 марта 2013 года.
Ортега Диас была смещена со своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы в начале августа 2017 года в рамках начатого в отношении нее разбирательства. Позднее она была вынуждена покинуть страну. Будучи генеральным прокурором, Диас открыто выражала несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро, в частности, с созывом КА без предварительного референдума.
Чавес пришел к власти в Венесуэле в 1999 году. В июне 2011 года кубинские специалисты подтвердили у него наличие злокачественной опухоли. В Гаване Чавес прошел курс лечения, перенес несколько операций, однако не смог справиться с болезнью. Саркофаг с его телом установлен в Музее революции в Каракасе.
Как сообщал УНН, в США заявили, что введут новые санкции в отношении властей Венесуэлы.