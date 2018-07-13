El Comercio: экс-генпрокурор Венесуэлы утверждает, что Уго Чавес умер еще в конце 2012 года

“Я была за границей 28 декабря (2012 года) и мне позвонил Дьосдадо (Кабельо) (в настоящее время — глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы) и сказал: „Приезжай, Чавес умер“, — приводит слова Диас в четверг сайт перуанской газеты El Comercio. — Мы покупаем билеты, чтобы вернуться в Венесуэлу, но потом он звонит, чтобы сказать, что он (Чавес) не умер”. Официально о кончине политика было объявлено 5 марта 2013 года.

Ортега Диас была смещена со своего поста с одобрения Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы в начале августа 2017 года в рамках начатого в отношении нее разбирательства. Позднее она была вынуждена покинуть страну. Будучи генеральным прокурором, Диас открыто выражала несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро, в частности, с созывом КА без предварительного референдума.

Чавес пришел к власти в Венесуэле в 1999 году. В июне 2011 года кубинские специалисты подтвердили у него наличие злокачественной опухоли. В Гаване Чавес прошел курс лечения, перенес несколько операций, однако не смог справиться с болезнью. Саркофаг с его телом установлен в Музее революции в Каракасе.

Как сообщал УНН, в США заявили, что введут новые санкции в отношении властей Венесуэлы.