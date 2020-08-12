Екссудді з Криму повідомили про підозру у державній зраді

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Колишньому судді Сімферопольського районного суду АР Крим, судді, який виносив вирок одному з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, повідомлено про підозру у державній зраді. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

"Прокуратура автономії повідомила про підозру колишньому судді Сімферопольського районного суду АР Крим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що суддя Сімферопольського районного суду АР Крим, після окупації півострова у 2014 році перейшов на службу до незаконно створених судових органів держави – окупанта.

"Сприяв становленню і зміцненню окупаційної адміністрації, надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України. Розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, усвідомлюючи незаконність кримінального переслідування за законодавством РФ, незаконно засудив до двох років позбавлення волі одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, який активно підтримував проукраїнську позицію", - повідомили в прокуратурі.

Наголошується, що на даний момент підозрюваного оголошено в розшук.

Нагадаємо, екссуддю з Криму судитимуть за підозрою у переході на службу до окупаційних судових органів.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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