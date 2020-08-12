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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 98795 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105510 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125375 просмотра

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Экс-суддье из Крыма сообщили о подозрении в государственной измене

Экс-суддье из Крыма сообщили о подозрении в государственной измене

Киев  •  УНН

 • 10756 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Бывшему судье Симферопольского районного суда АР Крым, судье, который выносил приговор одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"Прокуратура автономии сообщила о подозрении бывшему судье Симферопольского районного суда АР Крым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе расследования уголовного производства установлено, что судья Симферопольского районного суда АР Крым, после оккупации полуострова в 2014 году перешел на службу в незаконно созданные судебные органы государства - оккупанта.

"Способствовал становлению и укреплению оккупационной администрации, оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины. Понимая, что правосудие на временно оккупированном полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, осознавая незаконность уголовного преследования по законодательству РФ, незаконно приговорил к двум годам лишения свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, который активно поддерживал проукраинскую позицию", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что на данный момент подозреваемый объявлен в розыск.

Напомним, экс-судью из Крыма будут судить по подозрению в переходе на службу в оккупационные судебные органы.

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