Экс-суддье из Крыма сообщили о подозрении в государственной измене
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Бывшему судье Симферопольского районного суда АР Крым, судье, который выносил приговор одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"Прокуратура автономии сообщила о подозрении бывшему судье Симферопольского районного суда АР Крым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе расследования уголовного производства установлено, что судья Симферопольского районного суда АР Крым, после оккупации полуострова в 2014 году перешел на службу в незаконно созданные судебные органы государства - оккупанта.
"Способствовал становлению и укреплению оккупационной администрации, оказывая помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины. Понимая, что правосудие на временно оккупированном полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, осознавая незаконность уголовного преследования по законодательству РФ, незаконно приговорил к двум годам лишения свободы одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, который активно поддерживал проукраинскую позицию", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что на данный момент подозреваемый объявлен в розыск.
Напомним, экс-судью из Крыма будут судить по подозрению в переходе на службу в оккупационные судебные органы.