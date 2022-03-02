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Експрезидентка Литви закликала НАТО вступити у війну за Україну

Експрезидентка Литви закликала НАТО вступити у війну за Україну

Київ • УНН

 • 178226 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Експрезидентка Литви Далі Грибаускайте звернулась до країн-членів НАТО із закликом вступити у російсько-українську війну за Україну. Свою заяву вона опублікувала на сторінці у Facebook, інформує УНН.

Цитата

“Зупинити війну може лише війна, яка вже почалася. Не потрібно прикидатися і намагатися заспокоїти свою совість, посилаючи до України тільки зброю, вже пізно. Український народ воює за нас, його діти прикривають нас від божевілля Путіна”, - написала Грибаускайте.

Вона зазначила, що санкції проти Росії не зупинять президента РФ Володимира Путіна, а заяви Альянсу про неможливість допомогти Україні “звучать пафосно і демонструють західне боягузтво.”

Грибаускайте зауважує, що в Україні триває “європейська війна”, і Захід може стати співучасником військових злочинів Кремля, якщо стоятиме і спостерігатиме.

“Україна просить реальної допомоги, а ми спостерігаємо, як вибухають житлові квартали на екранах телевізорів, і клянемося, що “сильно підтримуємо Україну. Сьогодні Україна бореться за виживання своєї нації та мир в Європі. Невже ми й надалі будемо спостерігати за руйнуванням незалежної держави? Слава Україні. Слава своїм героям, бо поки інших ще не видно на горизонті”, — сказала експрезидентка.

Нагадаємо

ЄС закрив деяким російським банкам доступ до SWIFT та запровадив додаткові обмеження проти РФ за військову агресію проти України.

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