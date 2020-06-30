Експрем'єра Франції Фійона засудили до двох років в'язниці

Відповідне рішення у понеділок, 29 червня, ухвалив суд у Парижі.

Дружина Фійона Пенелопа протягом 15 років працювала його помічницею в парламенті Франції - Національних зборах. Вона також була визнана винною та засуджена до трьох років умовно. Кожен з подружжя має сплатити штраф розміром у 375 тисяч євро.

Третій обвинувачуваний у цій справі - наступник Фійона в парламенті Марк Жуло, який також працевлаштував Пенелопу Фійон, - отримав два роки умовно та штраф у 20 тисяч євро.

Суддя зазначив, що зарплатня, яку отримувала Пенелопа Фійон, не відповідала її реальній роботі в Національних зборах, передає радіостанція Franceinfo. Як повідомляється, в основному вона відправляла листи. Подружжя Фійонів має також повернути Національним зборам Франції понад мільйон євро, які отримала Пенелопа.

Фійон оскаржить вирок, повідомив його адвокат Антонін Леві. Це означає, що він не буде відправлений до в'язниці до розгляду апеляції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Франції переміг на виборах мера Гавра, випередивши кандидата від комуністів.