Експрацівника виправної колонії з Херсонщини засудили до 15 років тюрми за держзраду
Київ • УНН
Колишнього співробітника виправної колонії з Херсонської області засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду, оскільки він співпрацював з ворогом під час окупації та обіймав посаду, призначену окупаційною владою.
Експрацівника виправної колонії з Херсонщини засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, чоловіка визнали винним у державній зраді. Також його позбавлено спеціального звання - лейтенанта внутрішньої служби. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Херсонської обласної прокуратури судом визнано винним колишнього співробітника державної установи "Північна виправна колонія № 90" у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України). Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено спеціального звання - лейтенанта внутрішньої служби,
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Зазначається, що йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено спеціального звання - лейтенанта внутрішньої служби.
Прокурором доведено, що чоловік влітку 2022 року під час тимчасової окупації Херсона пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого "начальника помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора, на территории исправительного учреждения ИК "Северная исправительная колония (№ 90)".
На псевдопосаді виконував функції, покладені на нього окупаційною владою.
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