Экс-сотрудника исправительной колонии с Херсонщины приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества, мужчину признали виновным в государственной измене. Также он лишен специального звания - лейтенанта внутренней службы. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Херсонской областной прокуратуры судом признан виновным бывший сотрудник государственного учреждения "Северная исправительная колония № 90" в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного Кодекса Украины). Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также лишен специального звания - лейтенанта внутренней службы, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также лишен специального звания - лейтенанта внутренней службы.

Прокурором доказано, что мужчина летом 2022 года во время временной оккупации Херсона пошел на сотрудничество с врагом и занял должность так называемого "начальника помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора, на территории исправительного учреждения ИК "Северная исправительная колония (№ 90)".

На псевдодолжности выполнял функции, возложенные на него оккупационными властями.

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