Експерти розвіяли міфи про шпигування української курятини антибіотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. В Асоціації птахівників України спростували заяви про масове використання антибіотиків під час виробництва м’яса птиці, передає УНН.
“Враховуючи те, що Україна адаптує власне ветеринарно-санітарне законодавство до європейських вимог та зміцнює свої позиції як світового експортера продукції птахівництва, ми не можемо стояти осторонь глобальних змін у технологіях виробництва.
У цьому контексті ми також рухаємось в сторону зменшення або й повної відмови від використання антибіотиків у виробництві, замінюючи їх альтернативними методами контролю та лікування хвороб, які абсолютно безпечні як для птиці, так і в подальшому для споживача.
Говорити про масовість використання антибіотиків у виробництві та перевищення залишкових кількостей у готовій продукції, про що активно галасують в деяких ЗМІ, це абсолютно некомпетентні коментарі псевдофахівців, які підтверджуються результатами державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження”, — заявили в Асоціації.
В Україні процес виробництва харчових продуктів контролюється на постійній основі, тим паче курятини, яка відправляється на експорт, розповіли птахівники.
“В Україні запроваджено декілька моніторингових програм, які стосуються багатьох сфер. Якщо говорити за виробництво продукції птахівництва, то запроваджені програми моніторингу грипу птиці (в т.ч. високопатогенного), хвороби Ньюкасла, сальмонельозу птиці та моніторинг залишкових кількостей ветеринарних препаратів та інших забруднювачів. Результати всіх моніторингових програм також зазначаються у сертифікатах на експорт”, — розповіли в Асоціації.
Головним контролером якості та безпечності харчових продуктів в Україні є Держпродспоживслужба. Натомість постійний контроль гігієни виробничого процесу здійснюють самі виробники.
“Українська продукція птахівництва виробляється за світовими стандартами, які пред’являються до якості та безпечності цієї продукції. Від того, наскільки виробник відповідально ставиться до цього, фактично залежить його існування на ринку. Тому виробники ретельно контролюють якість і безпечність своєї продукції, дотримуючись вимог національного законодавства та запроваджують додаткові заходи для забезпечення максимальної безпеки споживачів.
Крім того, підприємства-експортери постійно проходять інспектування зі сторони ветеринарних служб іноземних держав, в які експортується українська продукція”, — резюмували в Асоціації.
Нагадаємо, Єврокомісія цього року перевірила найбільшого виробника курятини в Україні — компанію “МХП” (ТМ Наша Ряба). За результатами аудиту надано висновок про відповідність продукції міжнародним стандартам FSSC 22000, ISO 22000 и BRC Food.