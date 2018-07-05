Эксперты развеяли мифы о шпиговке украинской курятины антибиотиками

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. В Ассоциации птицеводов Украины опровергли заявления о массовом использовании антибиотиков при производстве мяса птицы, передает УНН.

“Учитывая то, что Украина адаптирует собственное ветеринарно-санитарное законодательство к европейским требованиям и укрепляет свои позиции как мирового экспортера продукции птицеводства, мы не можем стоять в стороне от глобальных изменений в технологиях производства.

В этом контексте мы также двигаемся в сторону уменьшения или даже полного отказа от использования антибиотиков в производстве, заменяя их альтернативными методами контроля и лечения болезней, которые абсолютно безопасны как для птицы, так и в дальнейшем для потребителя.

Говорить о массовости использования антибиотиков в производстве и превышения остаточных количеств в готовой продукции, о чем активно шумят в некоторых СМИ, это абсолютно некомпетентные комментарии псевдоспециалистов, которые подтверждаются результатами государственного мониторинга остатков ветеринарных препаратов и загрязнителей в живых животных и необработанных пищевых продуктах животного происхождения”, - заявили в Ассоциации.

В Украине процесс производства пищевых продуктов контролируется на постоянной основе, тем более курятины, которая отправляется на экспорт, рассказали птицеводы.

“В Украине введены несколько мониторинговых программ, касающихся многих сфер. Если говорить о производстве продукции птицеводства, то введены программы мониторинга гриппа птицы (в т.ч. высокопатогенного), болезни Ньюкасла, сальмонеллеза птицы и мониторинг остаточных количеств ветеринарных препаратов и других загрязнителей. Результаты всех мониторинговых программ также указываются в сертификатах на экспорт”, - рассказали в Ассоциации.

Главным контролером качества и безопасности пищевых продуктов в Украине является Госпродпотребслужба. При этом постоянный контроль гигиены производственного процесса осуществляют сами производители.

“Украинская продукция птицеводства производится по мировым стандартам, предъявляемым к качеству и безопасности этой продукции. От того, насколько производитель ответственно относится к этому, фактически зависит его существование на рынке. Поэтому производители тщательно контролируют качество и безопасность продукции, соблюдая требования национального законодательства и вводят дополнительные меры для обеспечения максимальной безопасности потребителей.

Кроме того, предприятия-экспортеры постоянно проходят инспектирование со стороны ветеринарных служб иностранных государств, в которые экспортируется украинская продукция”, — резюмировали в Ассоциации.

Напомним, Еврокомиссия в этом году проверила крупнейшего производителя курятины в Украине — компанию “МХП” (ТМ Наша Ряба). По результатам аудита предоставлено заключение о соответствии продукции международным стандартам FSSC 22000, ISO 22000 и BRC Food.

Украинские Национальные Новости

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