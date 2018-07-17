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Експерти пояснили, як скористатися перевагами іпотеки

Експерти пояснили, як скористатися перевагами іпотеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Придбання житла в іпотеку має низку переваг. Як скористатися цими перевагами, пояснили у холдинговій компанії “Київміськбуд”, пише УНН.

Кожен банк має свої особливості іпотечного кредитування. Водночас є низка причин надати перевагу саме іпотеці: ставка іпотечних кредитів, як правило, нижче, ніж у споживчих позик.

Якщо ви сплачуєте забудовнику повну вартість квартири за один раз, то зможете отримати знижку до 20–25%. Заощаджена сума часто перевищує витрати на відсотки, які інвестор потім сплачує банку. А якщо простежити, як зростають ціни на квадратні метри з етапу “котловану” до введення в експлуатацію, то загальна вартість квартири збільшується на 20–25%.

Купівля квартири в іпотеку, через банк, безпечніша, ніж покупка через ріелторів. Банки досить уважно перевіряють документи на такі квартири, щоби вони відповідали всім вимогам.

Тривалий термін виплат за іпотекою можна скоротити. Якщо у вас диференційовані платежі по кредиту, то щомісячний внесок щорічно знижується, тобто поступово виплати стають усе менш обтяжливими.

Купуючи квартиру в іпотеку, ви стаєте власником нерухомості, тоді як у разі розстрочки вона буде вашою тільки після виплати всієї суми забудовнику. Зрозуміло, що в багатьох думка про кредит на житло, як і раніше, викликає занепокоєння, однак іпотека — це реальний інструмент, що дозволяє вирішити житлове питання й нарешті стати господарем власної квартири. У будь-якому разі на початковий внесок накопичити можна куди швидше, ніж на повну вартість. Це особливо важливо для тих, хто платить за оренду житла.

У “Київміськбуді” розповіли про умови отримання іоптеки для придбання житла зведеного компанією.

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