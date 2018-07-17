Эксперты объяснили, как воспользоваться преимуществами ипотеки

Каждый банк имеет свои особенности ипотечного кредитования. В то же время есть ряд причин отдать предпочтение именно ипотеке: ставка ипотечных кредитов, как правило, ниже, чем у потребительских займов.

Если вы платите застройщику полную стоимость квартиры за один раз, то сможете получить скидку до 20-25%. Сэкономленная сумма часто превышает расходы на проценты, которые инвестор потом платит банку. А если проследить, как растут цены на квадратные метры с этапа "котлована" до ввода в эксплуатацию, то общая стоимость квартиры увеличивается на 20-25%.

Покупка квартиры в ипотеку, через банк, безопаснее, чем покупка через риэлторов. Банки достаточно внимательно проверяют документы на такие квартиры, чтобы они отвечали всем требованиям.

Длительный срок выплат по ипотеке можно сократить. Если у вас дифференцированные платежи по кредиту, то ежемесячный взнос ежегодно снижается, то есть постепенно выплаты становятся все менее обременительными.

Покупая квартиру в ипотеку, вы становитесь владельцем недвижимости, тогда как в случае рассрочки она будет вашей только после выплаты всей суммы застройщику. Понятно, что у многих мнение о кредите на жилье по-прежнему вызывает беспокойство, однако ипотека - это реальный инструмент, позволяющий решить жилищный вопрос и наконец стать владельцем собственной квартиры. В любом случае на первоначальный взнос накопить можно куда быстрее, чем на полную стоимость. Это особенно важно для тех, кто платит за аренду жилья.

В "Киевгорстрое" рассказали об условиях получения иоптекы для приобретения жилья, построенного компанией.