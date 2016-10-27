Експерт: значне підвищення мінімальної зарплати призведе до переходу бізнесу в тінь
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Запропоноване урядом підвищення заробітної плати призведе до ще більшого відходу бізнесу в тінь, а також до збільшення податкових витрат. Про це на своїй сторінці у Facebook написав експерт з питань державного управління Руслан Плющ, передає УНН.
“Якщо коротко, то підвищення мінімальної заробітної плати потягне за собою і додаткові податкові витрати для роботодавця, підвищення вартості дозвільних документів (ліцензії і т.д.), судових зборів, штрафів за правопорушення і багато-багато іншого.
Що зміниться для громадян? Більшою мірою нічого. Якщо ви отримували зарплату в конверті, ці поліпшення пройдуть повз вас. Однак ви можете відчути підвищення цін на товари і послуги, які можуть полізти вгору через перераховане вище”, — зазначив Р.Плющ.
Підвищення мінімальної заробітної плати позначиться на оподаткуванні.
“Наприклад візьмемо податок на дорогі автомобілі. Він також прив’язаний до мінімальної заробітної плати. Дивіться: у бюджеті на 2016 рік закладена мінімалка в розмірі 1378 грн — тобто розкішним прийнято вважати автомобіль вартістю не менше 1,033 млн грн.
З 2017 року мінімальна зарплата потенційно може стати — 3200 грн. Слідом за цим виросте і мінімальна вартість „розкішних“ машин — з 1,033 млн грн до 2,4 млн грн відповідно. А тепер скажіть, кому стане жити легше?
Це я вже мовчу про кількість субсидій, які тепер не отримають громадяни, адже їх офіційний дохід буде вище мінімально допустимого”, — зазначив Р.Плющ.
Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує, щоб рівень мінімальної зарплати в Україні в 2017 році склав 3200 грн.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що система оплати праці в Україні потребує реформування.
Варто додати, що з 1 грудня 2016 року у 10 відсотків буде піднято всі соціальні стандарти.