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Експерт: значне підвищення мінімальної зарплати призведе до переходу бізнесу в тінь

Експерт: значне підвищення мінімальної зарплати призведе до переходу бізнесу в тінь

Київ • УНН

 • 13530 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Запропоноване урядом підвищення заробітної плати призведе до ще більшого відходу бізнесу в тінь, а також до збільшення податкових витрат. Про це на своїй сторінці у Facebook написав експерт з питань державного управління Руслан Плющ, передає УНН.

“Якщо коротко, то підвищення мінімальної заробітної плати потягне за собою і додаткові податкові витрати для роботодавця, підвищення вартості дозвільних документів (ліцензії і т.д.), судових зборів, штрафів за правопорушення і багато-багато іншого.
Що зміниться для громадян? Більшою мірою нічого. Якщо ви отримували зарплату в конверті, ці поліпшення пройдуть повз вас. Однак ви можете відчути підвищення цін на товари і послуги, які можуть полізти вгору через перераховане вище”, — зазначив Р.Плющ.

Підвищення мінімальної заробітної плати позначиться на оподаткуванні.

“Наприклад візьмемо податок на дорогі автомобілі. Він також прив’язаний до мінімальної заробітної плати. Дивіться: у бюджеті на 2016 рік закладена мінімалка в розмірі 1378 грн — тобто розкішним прийнято вважати автомобіль вартістю не менше 1,033 млн грн.

З 2017 року мінімальна зарплата потенційно може стати — 3200 грн. Слідом за цим виросте і мінімальна вартість „розкішних“ машин — з 1,033 млн грн до 2,4 млн грн відповідно. А тепер скажіть, кому стане жити легше?

Це я вже мовчу про кількість субсидій, які тепер не отримають громадяни, адже їх офіційний дохід буде вище мінімально допустимого”, — зазначив Р.Плющ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує, щоб рівень мінімальної зарплати в Україні в 2017 році склав 3200 грн.

Як повідомляв УНН, 25 жовтня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що система оплати праці в Україні потребує реформування.

Варто додати, що з 1 грудня 2016 року у 10 відсотків буде піднято всі соціальні стандарти.

Українські Національні Новини

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