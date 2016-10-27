Эксперт: значительное повышение минимальной зарплаты приведет к переходу бизнеса в тень
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Предложенное правительством повышение заработной платы приведет к еще большему уходу бизнеса в тень, а также к увеличению налоговых расходов. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по вопросам государственного управления Руслан Плющ, передает УНН.
"Если коротко, то повышение минимальной заработной платы повлечет за собой и дополнительные налоговые расходы для работодателя, повышение стоимости разрешительных документов (лицензии и т.д.), судебных сборов, штрафов за правонарушения и многое-многое другое.
Что изменится для граждан? В большей степени ничего. Если вы получали зарплату в конверте, эти улучшения пройдут мимо вас. Однако вы можете почувствовать повышение цен на товары и услуги, которые могут полезть вверх из-за вышеперечисленного", - отметил Р.Плющ.
Повышение минимальной заработной платы отразится на налогообложении.
"Например возьмем налог на дорогие автомобили. Он также привязан к минимальной заработной плате. Смотрите: в бюджете на 2016 год заложена минималка в размере 1378 грн - то есть роскошным принято считать автомобиль стоимостью не менее 1,033 млн грн.
С 2017 года минимальная зарплата потенциально может стать - 3200 грн. Вслед за этим вырастет и минимальная стоимость "роскошных" машин - с 1,033 млн грн до 2,4 млн грн соответственно. А теперь скажите, кому станет жить легче?
Это я уже молчу о количестве субсидий, которые теперь не получат граждане, ведь их официальный доход будет выше минимально допустимого", - отметил Р.Плющ.
Напомним, Кабинет министров предлагает, чтобы уровень минимальной зарплаты в Украине в 2017 году составил 3200 грн.
Как сообщал УНН, 25 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что система оплаты труда в Украине нуждается в реформировании.
Стоит добавить, что с 1 декабря 2016 года в 10 процентов будут подняты все социальные стандарты.