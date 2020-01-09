Експерт: версія про несправності Boeing при авіакатастрофі в Ірані суперечить фактам

“На оприлюднених відеозаписах видно, що на висоті біля 3000 метрів на борту літака виникла пожежа, причини якої досі невідомі. Незрозуміло, чому одразу після виникнення пожежі на борту літака і впритул до його падіння на землю відсутні будь-які перемовини екіпажу з диспетчерською службою аеропорту Тегерану? Що сталося з екіпажем після виникнення нештатної ситуації? Навіть загоряння одного двигуна не могло призвести до виходу з ладу низки систем, в тому числі, електричної, системи радіозв’язку тощо. До того ж, всі сучасні літаки обладнано ефективною системою пожежогасіння. Також є незалежна від людського фактору система передачі інформації про стан літака диспетчерам на землі”, — розповідає експерт.

Він також наголосив на тому, що Боїнг 737-800 — один із найнадійніших у своєму класі.

“Маючи багаторічний досвід підготовки інженерів для компанії Боїнг, можу зазначити, що Боїнг 737-800 є одним з найбільш надійних у своєму класі. Борт, що зазнав катастрофи, був практично новим, у червні 2016 року він здійснив свій перший політ. До того ж, літак пройшов технічну перевірку 6 січня 2020 року”, — пояснює Кабанячий.

Також він відкидає думку про помилку екіпажу, адже за даними керівництва МАУ, саме він був одним з найбільш досвідчених в компанії.

“Відсутність комунікацій з диспетчерською службою аеропорту одразу після виникнення нештатної ситуації на борту більше вказує на миттєву втрату дієздатності екіпажу, викликану поки що невідомими причинами”, — зазначає Кабанячий.

На думку експерта, є низка факторів, що могли стати причинами падіння літака, тому необхідно дочекатися остаточних висновків фахової міжнародної комісії.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня під головуванням Президента відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.

Також Президент звернувся до українців у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. “FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США “працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки”, вказало раніше CNN.

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що “за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини”. Згодом його відредагували, вказавши, що “інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією”.

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ.