Эксперт: версия о неисправности Boeing при авиакатастрофе в Иране противоречит фактам

"На обнародованных видеозаписях видно, что на высоте около 3000 метров на борту самолета возник пожар, причины которого пока неизвестны. Непонятно, почему сразу после возникновения пожара на борту самолета и самого его падения на землю отсутствуют какие-либо переговоры экипажа с диспетчерской службой аэропорта Тегерана? Что случилось с экипажем после возникновения нештатной ситуации? Даже возгорание одного двигателя не могло привести к выходу из строя ряда систем, в том числе, электрической, системы радиосвязи и тому подобное. К тому же, все современные самолеты оборудованы эффективной системой пожаротушения. Также независимая от человеческого фактора система передачи информации о состоянии самолета диспетчерам на земле", - рассказывает эксперт.

Он также отметил, что Боинг 737-800 - один из самых надежных в своем классе.

"Имея многолетний опыт подготовки инженеров для компании Боинг, могу отметить, что Боинг 737-800 является одним из самых надежных в своем классе. Борт, потерпевший катастрофу, был практически новым, в июне 2016 года он совершил свой первый полет. К тому же, самолет прошел техническую проверку 6 января 2020 года", - объясняет Кабанячий.

Также он отвергает мысль об ошибке экипажа, ведь по данным руководства МАУ, именно он был одним из самых опытных в компании.

"Отсутствие коммуникаций с диспетчерской службой аэропорта сразу после возникновения нештатной ситуации на борту больше указывает на мгновенную потерю дееспособности экипажа, вызванную пока неизвестными причинами", - отмечает Кабанячий.

По мнению эксперта, есть ряд факторов, которые могли стать причинами падения самолета, поэтому необходимо дождаться окончательных выводов профессиональной международной комиссии.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.

Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося самолета в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.