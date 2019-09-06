Експерт спрогнозував подорожчання хліба
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Україні вартість хліба буде зростати кожен місяць до кінця року. Про це у коментарі УНН повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
"Вартість хліба зростатиме кожен місяць на 1-1,5% до кінця року. Наразі в середньому хліб коштує від 22 грн за кілограм", - сказав Дорошенко.
Також він додав, що за останні дев’ять місяців вартість хліба зросла на 9%.
Нагадаємо, за місяць ціни на сало зросли на 0,3%.
Крім того, за місяць в Україні подорожчали макаронні вироби - на 0,2%, до 18,31 грн за кг.