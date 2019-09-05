В Україні дорожчає сало і дешевшає гречка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. За місяць ціни на сало зросли на 0,3%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у червні 2019 року 1 кг сала коштував в середньому 72,07 грн, у липні 2019 року — 72,29 грн.

Свинина також подорожчала — подешевшало, на 0,5%. У червні цього року 1 кг свинини коштував в середньому 118,95 грн, у липні — 119,63 грн.

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Крім того, за місяць в Україні подорожчали макаронні вироби — на 0,2%, до 18,31 грн за кг.

Також, зросла в ціні яловичина — на 0,6%, до 129,37 грн за кг, сири м’які жирні — на 0,3%, до 99,7 грн за кг, сметана (жирністю до 15% включно) — на 0,3%, до 58,6 гр за кг.

При цьому, подешевшала олія соняшникова — на 0,2%, до 34,9 грн за кг, крупи манні — на 0,9%, до 14,1 грн за кг та крупи гречані — на 0,6%, до 16,4 грн за кг.

Нагадаємо, як писав УНН, українці витрачають на їжу половину своїх доходів. При цьому, соціальні продукти у країні відчутно дорожчають вже третій рік поспіль.

Також нагадаємо, що уряд України скасував державне регулювання цін.

На думку експертів, це негативно позначилося як на вартості продуктів першої необхідності, так і на купівельній спроможності населення.

“Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними”, — зазначив з цього приводу Сергій Тригубенко.

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