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В Украине дорожает сало и дешевеет гречка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. За месяц цены на сало выросли на 0,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в июне 2019 года 1 кг сала стоил в среднем 72,07 грн, в июле 2019 года — 72,29 грн.

Свинина также подорожала — подешевело на 0,5%. В июне этого года 1 кг свинины стоил в среднем 118,95 грн, в июле — 119,63 грн.

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Кроме того, за месяц в Украине подорожали макаронные изделия — на 0,2%, до 18,31 грн за кг.

Также, выросла в цене говядина — на 0,6%, до 129,37 грн за кг, сыры мягкие жирные — на 0,3%, до 99,7 грн за кг, сметана (жирностью до 15% включительно) — на 0,3%, до 58,6 гр за кг.

При этом, подешевело масло подсолнечное — на 0,2%, до 34,9 грн за кг, крупа манная — на 0,9%, до 14,1 грн за кг и крупы гречневые — на 0,6%, до 16,4 грн за кг.

Напомним, как писал УНН, украинцы тратят на еду половину своих доходов. При этом, социальные продукты в стране ощутимо дорожают уже третий год подряд.

Также напомним, что правительство Украины отменило государственное регулирование цен.

По мнению экспертов, это негативно сказалось как на стоимости продуктов первой необходимости, так и на покупательной способности населения.

“Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, необходимых для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными”, — отметил по этому поводу Сергей Тригубенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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