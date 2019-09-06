Эксперт спрогнозировал подорожание хлеба
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Украине стоимость хлеба будет расти каждый месяц до конца года. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
"Стоимость хлеба будет расти каждый месяц на 1-1,5% к концу года. Сейчас в среднем хлеб стоит от 22 грн за килограмм", - сказал Дорошенко.
Также он добавил, что за последние девять месяцев стоимость хлеба выросла на 9%.
Напомним, за месяц цены на сало выросли на 0,3%.
Кроме того, за месяц в Украине подорожали макаронные изделия - на 0,2%, до 18,31 грн за кг.