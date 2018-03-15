Експерт: Смолій істотно не змінить політики Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Політика Національного банку залежить від зобов’язань України перед міжнародними партнерами і кредиторами, тому особливих змін не відбудеться. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко, інформує УНН.
“Політика Нацбанку більше залежить від зобов’язань України перед нашими міжнародними партнерам, кредиторами. Тому, на мою думку, особливих змін не відбудеться”, — пояснив експерт.
Він зауважив, що іншою, не менш важливою причиною, є ігнорування розслідування корупційних схем Гонтаревої.
“Я думаю, що підтримка національної гривні буде, щодо монетарної політики — можливо теж, а от питання рефінансування давайте зрозуміємо: якщо не буде відповідного розслідування тих можливих корупційних схем, які були за часів Гонтаревої — зокрема щодо пані Рожкової, — то навряд чи буде якийсь контроль чи фідбек від самої цієї установи”, — зазначив Петренко.
Як повідомляв УНН, Смолій закликав ВР змінити законодавство в сфері кредитування.