Эксперт: Сммолий существенно не изменит политику Нацбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Политика Национального банка зависит от обязательств Украины перед международными партнерами и кредиторами, поэтому особых изменений не произойдет. Об этом в эфире “5 канала” заявил эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко, передает УНН.
“Политика Нацбанка больше зависит от обязательств Украины перед нашими международными партнерам, кредиторами. Поэтому, по моему мнению, особых изменений не произойдет”, — пояснил эксперт.
Он отметил, что другой, не менее важной причиной, является игнорирование расследования коррупционных схем Гонтаревой.
“Я думаю, что поддержка национальной гривны будет, по монетарной политике — возможно тоже, а вот вопрос рефинансирования давайте поймем, если не будет соответствующего расследования тех возможных коррупционных схем, которые были во времена Гонтаревой — в частности в отношении госпожи Рожковой, — то вряд ли будет какой-то контроль или фидбэк от самого этого учреждения”, — отметил Петренко.
Как сообщал УНН, Смелый призвал ВР изменить законодательство в сфере кредитования.